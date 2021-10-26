Пункт вакцинации от COVID-19 на Театральной площади в Нижнем Тагиле прекратит работу

Напомним, накануне у Театральной площади собралась толпа из желающих привиться от COVID-19. Похожая очередь была и торговом центре «DEPO». Кроме того, тагильчане активно проходят вакцинацию от ковида в городских поликлиниках по месту жительства. Для получения профилактической прививки в медучреждении не требуется обязательная запись.