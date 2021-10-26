Родственники умершей от рака тагильчанки обвиняют врачей в халатном отношении

Как рассказали TagilCity.ru близкие умершей девушки, впервые Светлана обратилась в женскую консультацию на Вагонке в ноябре 2017 года. В ходе проведенного обследования ей был поставлен диагноз — воспаление шейки матки. В феврале 2018 года девушка вновь пришла в поликлинику с жалобами. В этот раз диагноз был — острый хронический вагинит. Через 10 месяцев гинеколог Алена Веретенникова ставит Светлане еще один диагноз — нарушение менструального цикла. Каждый раз девушке назначали лечение, но оно помогало лишь на время.