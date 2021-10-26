Вход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области

Posted 26 октября 2021, 12:23
Published 26 октября 2021, 12:23
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
Такая мера будет введена в регионе с 30 октября. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Он также отметил, что работа ночных клубов, общепита и других развлекательных учреждений будет запрещена с 23.00 до 07.00.
Мы разрешаем посещение свободных от ковида зон с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или после вакцинации до 15 декабря. После — только вакцинированным, сказал Павел Креков.