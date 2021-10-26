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Posted 26 октября 2021, 12:23

Published 26 октября 2021, 12:23

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Вход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области

Вход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области

26 октября 2021, 12:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Торговые центры и фитнес-клубы Свердловской области станут «свободными зонами» от коронавируса. Теперь вход туда будет возможен только по QR-кодам.

Такая мера будет введена в регионе с 30 октября. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он также отметил, что работа ночных клубов, общепита и других развлекательных учреждений будет запрещена с 23.00 до 07.00.

Мы разрешаем посещение свободных от ковида зон с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или после вакцинации до 15 декабря. После — только вакцинированным, сказал Павел Креков.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Торговые центры
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