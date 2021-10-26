Ввести «московский» локдаун в Свердловской области предложил Роспотребнадзор

Также на период с 30 октября по 7 ноября предложено объявить каникулы для школьников и дошкольников, приостановить оказание госуслуг в учреждениях, в том числе и МФЦ, за исключением государственной регистрации рождения и смерти, расторжения брака (если дата назначена на период нерабочих дней).