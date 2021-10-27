Детский омбудсмен приедет в Нижний Тагил из-за насилия в приемной семье с 20 детьми

Напомним, с просьбой о помощи выступил педагог школы в Нижнем Тагиле. Он заявил, что в семье есть проблемы. Мама могла наказать их, лишив пищи, отбирать очки и иные важные вещи. В присутствии других родителей мать могла оскорбить детей. Также стало известно о том, что старший брат надругался над младшим и сестрой. В результате после публикаций в СМИ у женщины забрали детей.