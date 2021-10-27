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Фура съехала в кювет в результате ДТП под Нижним Тагилом

27 октября 2021, 17:43
Фото: 1MI
ДТП, в результате которого фура съехала в кювет, произошло 27 октября в районе поселка Анатольская под Нижним Тагилом.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видео с места событий можно заметить, что второй участник инцидента — легковой автомобиль белого цвета.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, 20 октября у нового «КамАЗа» отказали на спуске тормоза, в результате чего он влетел в фуру на ЕКАДе. Грузовик возвращался после техобслуживания.

Новый «КамАЗ» без тормозов после техобслуживания влетел в фуру на ЕКАДе
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