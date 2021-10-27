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Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области

27 октября 2021, 09:31
Фото: 1MI
Свою восьмилетнюю дочь убила 34-летняя жительница деревни Уфа-Шигири, расположенной в Свердловской области. Известно, что она состояла на учете у психиатра.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 октября, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Он уточнил, что женщина по неизвестным причинам зарезала дочь ножом. На данный момент она помещена в психбольницу.

По словам источника в правоохранительных органах, женщина сначала пыталась обвинить в содеянном некого мужчину с бородой, который ворвался к ним в дом. Однако в ходе допроса она созналась в преступлении.

В администрации населенного пункта факт произошедшего подтверждают. Там уточнили, что семья считалась благополучной.

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#Дети#Свердловская область#Убийство#Происшествия
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