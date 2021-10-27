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Посты жителей Нижнего Тагила о проблемах города будут отслеживаться

27 октября 2021, 09:21
Фото: 1MI
За постами жителей Нижнего Тагила о проблемах в городе начнут следить специалисты администрации города. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Следить за социальными сетями поручено отделу работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе.

Все найденные сообщения от граждан будут делиться на категории в зависимости от важности самого сообщения и возможности оперативного решения. Специалистам предстоит информировать население, а также направлять вопросы в различные городские структуры. Ответы на обращения граждан должны полными и емкими, а при повторном обращении будут предоставляться данные об уже принятых мерах или ходе решения вопроса.

Напомним, в Свердловской области уже действует Центр управления регионом, который занимается отслеживанием постов и комментариев в социальных сетях, а также принимает обращения от граждан. Таким образом, по мнению правительства, получится решать проблемы гораздо оперативнее.

Группа по взаимодействию с Центром управления регионом появится в Нижнем Тагиле
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#ЦУР#Социальные сети#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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