Посты жителей Нижнего Тагила о проблемах города будут отслеживаться

Следить за социальными сетями поручено отделу работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе.
Все найденные сообщения от граждан будут делиться на категории в зависимости от важности самого сообщения и возможности оперативного решения. Специалистам предстоит информировать население, а также направлять вопросы в различные городские структуры. Ответы на обращения граждан должны полными и емкими, а при повторном обращении будут предоставляться данные об уже принятых мерах или ходе решения вопроса.
Напомним, в Свердловской области уже действует Центр управления регионом, который занимается отслеживанием постов и комментариев в социальных сетях, а также принимает обращения от граждан. Таким образом, по мнению правительства, получится решать проблемы гораздо оперативнее.