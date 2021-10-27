Посты жителей Нижнего Тагила о проблемах города будут отслеживаться

Все найденные сообщения от граждан будут делиться на категории в зависимости от важности самого сообщения и возможности оперативного решения. Специалистам предстоит информировать население, а также направлять вопросы в различные городские структуры. Ответы на обращения граждан должны полными и емкими, а при повторном обращении будут предоставляться данные об уже принятых мерах или ходе решения вопроса.