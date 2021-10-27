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Тагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта

27 октября 2021, 08:05
Фото: Сергей Бестужев
Сергей Бестужев из Нижнего Тагила стал обладателем кубка Уральского Федерального округа по силовым видам спорта. Тагильчанин является неоднократным призером и победителем подобных конкурсов.

Соревнования проходили 23 октября в Невьянске. Нижний Тагил представлял 50-летний Сергей Бестужев, ветеран гиревого спорта. Об этом тагильчанин рассказал редакции TagilCity.ru.

Выступать было очень тяжело, не было целенаправленной подготовки к длинному циклу, предшествовал очень плотный график соревнований в Крыму, Афинах и там выступал в двоеборье, это толчок двух гирь и рывок одной гири, работа абсолютно другая, поделился чемпион с TagilCity.ru.

Фото: Сергей Бестужев

Одновременно с чемпионатом УрФО проходил Чемпионат мира по гиревому спорту в Будапеште.

Напомним, тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии.

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#Сергей Бестужев#Соревнования#Спорт#Чемпионат Урфо#Гиревой спорт#Нижний Тагил
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