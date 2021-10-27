Тагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта

Соревнования проходили 23 октября в Невьянске. Нижний Тагил представлял 50-летний Сергей Бестужев, ветеран гиревого спорта. Об этом тагильчанин рассказал редакции TagilCity.ru.
Выступать было очень тяжело, не было целенаправленной подготовки к длинному циклу, предшествовал очень плотный график соревнований в Крыму, Афинах и там выступал в двоеборье, это толчок двух гирь и рывок одной гири, работа абсолютно другая, поделился чемпион с TagilCity.ru.
Одновременно с чемпионатом УрФО проходил Чемпионат мира по гиревому спорту в Будапеште.
Напомним, тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии.