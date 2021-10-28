Благотворительные фонды просят Путина исключить их из списка иноагентов

По мнению авторов данного телеграм-канала, совершенствование законодательства в этом направлении необходимо. Тем более глава государства уже получал первые отклики от меценатов, о чем неделю назад лично рассказал в рамках своего участия в Валдайском форуме. Президент отметил, что на данный момент закон об иноагентах еще нуждается в доработке. Поэтому власти должны следить за тем, чтобы им не злоупотребляли.