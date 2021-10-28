Энергетики и работники ЖКХ: обязательная вакцинации от COVID-19 расширена на Урале

К лицам, которые должны в обязательном порядке должны поставить прививку от инфекции, добавлены:
Все они должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 1 декабря 2021 года, а второй компонент поставить до 1 января 2022 года. С 15 декабря на дистант будут переводиться сотрудники, не начавшие вакцинацию, а с 16 января — не окончившие курс. Также работодатели могут отстранять непривитых от работы.
Нововведения не распространяются на свердловчан с медотводом, а также на тех, кто переболел в последние полгода и имеют подтверждающий это документ.
Напомним, обязательная вакцинация была введена изначально для учителей, работников сферы обслуживания, государственных и муниципальных чиновников, правоохранителей и органов местного самоуправления. Затем список дополнился сотрудниками здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, вокзалов и аэропортов, музеев и библиотек.