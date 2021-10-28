Энергетики и работники ЖКХ: обязательная вакцинации от COVID-19 расширена на Урале

Все они должны привиться первым компонентом вакцины в срок до 1 декабря 2021 года, а второй компонент поставить до 1 января 2022 года. С 15 декабря на дистант будут переводиться сотрудники, не начавшие вакцинацию, а с 16 января — не окончившие курс. Также работодатели могут отстранять непривитых от работы.