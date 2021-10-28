Определены победители международной премии InterComm 2021

Так, победителем в номинации «Точка роста» стала компания МТС со своей образовательной платформой «Корпоративный университет МТС». В номинации «Работа мечты» лидировал IEK GROUP с проектом EK GROUP FUTURE CHALLENGE, предназначенным для обучения подрастающего поколения практическим навыкам электромонтажа и иным рабочим специальностям. В числе победителей также — «Сервисный портал. Управление коммуникациями», спартакиада компании «Металлоинвест», благотворительный проект компании «Сервье», документальный театр «Картины военных лет» и другие. В номинации «Медиа» на первое место вышел подкаст «Не в лом», а в секции «Люди и технологии» первым стал «Цифровой Норникель» — коммуникационная программа в поддержку корпоративной образовательной программы по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности.