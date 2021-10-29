Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток

За интимные услуги юная девушка просила 1,5 тысячи рублей в час. Однако она отмечала, что работает исключительно на выездах, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. По его словам, на сайте школьница указала, будто ей 24 года. Также она подчеркнула, что с собой может позвать 14-летнюю подругу.