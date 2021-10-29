TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток

29 октября 2021, 16:30
Фото: 1MI
На сайте проституток нашли анкету 15-летней школьницы из уральской столицы, которая числится среди троих потерпевших по делу об изнасиловании молодыми людьми из Челябинской области.

За интимные услуги юная девушка просила 1,5 тысячи рублей в час. Однако она отмечала, что работает исключительно на выездах, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. По его словам, на сайте школьница указала, будто ей 24 года. Также она подчеркнула, что с собой может позвать 14-летнюю подругу.

Напомним, 8 октября три школьницы познакомились на улице с молодыми людьми из Челябинской области и предложили им снять квартиру для увеселений. Одна из девочек осталась на квартире, где ее и обнаружили полицейские. Об изнасиловании сообщила маме одна из школьниц, которая уехала домой.

Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами
Узнать подробнее

Материалы по теме
Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцамиСвидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в ЕкатеринбургеИзнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО
#Проституция#Екатеринбург#Изнасилование#Школьница#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25