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Машину намотало на столб: пассажирка «Лады» скончалась в аварии на Алтайской в Тагиле

30 октября 2021, 08:42
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
41-летняя пассажирка скончалась после ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле после того, как «Лада Гранта» врезалась в столб.

Авария произошла около полуночи у дома № 47. Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. Пассажирка скончалась в машине скорой помощи, а 36-летний мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

Стаж водителя составляет 17 лет, он привлекался к административной ответственности 43 раза. В том числе, он был лишен прав в 2019 году за пьяную езду, срок лишения прошел. Назначена экспертиза, чтобы выяснить, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в этот раз, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 29 октября тагильчанка получила травмы в ДТП с двумя пассажирскими автобусами. 19-летней девушке госпитализация не потребовалась. Транспортные средства столкнулись на Восточном шоссе.

Пассажирка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Нижнем Тагиле
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#Улица Алтайская#ДТП#Лада#Нижний Тагил#Происшествия
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