Машину намотало на столб: пассажирка «Лады» скончалась в аварии на Алтайской в Тагиле

Стаж водителя составляет 17 лет, он привлекался к административной ответственности 43 раза. В том числе, он был лишен прав в 2019 году за пьяную езду, срок лишения прошел. Назначена экспертиза, чтобы выяснить, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в этот раз, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.