Спасатели и пожарные приехали к детям в садики МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила

Два детских садика объединения «Маячок» в Нижнем Тагиле стали площадками для реализации программы МЧС и спасателей по профилактике пожарной безопасности. Дошкольники из детсадов № 146 и № 25 узнали, почему нельзя играть спичками и зажигалками, как вести себя при первых признаках возгорания, как вызвать пожарных, сообщается на странице Центра защиты населения Нижнего Тагила.
Ребята повторили правила пожарной безопасности, посмотрели обучающие мультфильмы и даже смогли примерить костюмы пожарных и спасателей.
Напомним, дети из детсада № 75 Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образования: от настоящего к будущему». Юные тагильчане в рамках «Лаборатории профессий» рассказывали о деятельности спасателей.