TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спасатели и пожарные приехали к детям в садики МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила

30 октября 2021, 14:31
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
С тагильскими дошкольниками провели занятия в рамках месячника безопасности по гражданской обороне.

Два детских садика объединения «Маячок» в Нижнем Тагиле стали площадками для реализации программы МЧС и спасателей по профилактике пожарной безопасности. Дошкольники из детсадов № 146 и № 25 узнали, почему нельзя играть спичками и зажигалками, как вести себя при первых признаках возгорания, как вызвать пожарных, сообщается на странице Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Ребята повторили правила пожарной безопасности, посмотрели обучающие мультфильмы и даже смогли примерить костюмы пожарных и спасателей.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, дети из детсада № 75 Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образования: от настоящего к будущему». Юные тагильчане в рамках «Лаборатории профессий» рассказывали о деятельности спасателей.

Дети из Тагила, исполнившие роль спасателей, победили на всероссийском конкурсе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Форум безопасности прошел для юных тагильчан из д/с «Маячок»Тагильский детсад «Маячок» признан образцовым по итогам всероссийского конкурса
#Юные спасатели#Маячок#Спасатели#Учения#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25