Данила Мастер, Конек-Горбунок: каким будет новый ледовый городок в Нижнем Тагиле?

В 2021 году ледовый городок посвящен героям «Союзмульфильма», поскольку студии исполняется 85 лет. Предполагается, что акцент вновь будет сделан на световом оформлении. Также вокруг елки будут установлены не только привычные Дед Мороз и Снегурочка, но и символы нового года по славянскому и китайскому календарю — бык и тигр.