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Герб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу

31 октября 2021, 12:26
Фото: TagilCity.ru
Знак начала городской черты Нижнего Тагила украсил герб города. Конструкцию установил новый для Тагила подрядчик из Тюмени.

18-метровая гранитная конструкция с буквами «НИЖНИЙ ТАГИЛ» на южном подъезде к городу с 31 октября соседствует с установленным выше гербом города. Для реализации всего проекта будет использовано порядка 35 тонн гранита.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, тюменская компания «Лайф+» впервые привлечена в качестве подрядчика администрации Нижнего Тагила. Проект будет завершен в ноябре 2021 года. На 18-метровом монументе появится надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка, символизирующая вклад города в промышленную мощь страны.

Надпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городу
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