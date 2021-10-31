Герб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу

18-метровая гранитная конструкция с буквами «НИЖНИЙ ТАГИЛ» на южном подъезде к городу с 31 октября соседствует с установленным выше гербом города. Для реализации всего проекта будет использовано порядка 35 тонн гранита.
Напомним, тюменская компания «Лайф+» впервые привлечена в качестве подрядчика администрации Нижнего Тагила. Проект будет завершен в ноябре 2021 года. На 18-метровом монументе появится надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка, символизирующая вклад города в промышленную мощь страны.