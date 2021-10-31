Иск к УВЗ и банкротство фермы. Крупные арбитражные дела за сентябрь 2021 года

ООО «Полевская ферма» — одно из крупнейших фермерских хозяйств в Свердловской области, созданное Павлом и Светланой Дергачевыми. Производит продукты из свинины и говядины. В 2020 году выручка фермы составила почти 45 млн рублей, из которых чистая прибыль составляет порядка 11 млн рублей. При этом на конец 2020 года у ферму была высокая кредиторская задолженность — 39,7 млн руб.