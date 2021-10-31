tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2021, 13:44

Published 31 октября 2021, 13:44

Modified 19 июня 2022, 16:56

Updated 19 июня 2022, 16:56

Иск к УВЗ и банкротство фермы. Крупные арбитражные дела за сентябрь 2021 года

Иск к УВЗ и банкротство фермы. Крупные арбитражные дела за сентябрь 2021 года

31 октября 2021, 13:44
Фото: 1MI.
Какие многомиллионные иски подавались в арбитражный суд Свердловской области в сентябре 2021 года, разбиралось TagilCity.ru.

Споры за землю

Индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Лев», где требует, чтобы компания освободила участок земли в Екатеринбурге площадью 66,5 тысяч кв. м. Также Шафигуллин требует взыскать с ООО «Лев» 911 млн рублей. Суд оставил исковое заявление без движения до устранения недостатков в нем.

ООО «Лев» принадлежит екатеринбургскому предпринимателю Игорю Ковпаку — владельцу сети супермаркетов «Кировский». Его сын — депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Лев Ковпак. Журналисты Международного консорциума ICIJ в своем «досье Пандоры» уличили Ковпака-старшего в выводе средств в офшор на Виргинских островах.

Иск к «Уралвагонзаводу»

Удмуртская компания ПАО «Ижсталь» через суд планирует взыскать с «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 78 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Арбитражный суд принял заявление истца и назначил первую дату слушания.

Всего «Уралвагонзавод» выступает ответчиком в 600 исках на общую сумму 6 млрд рублей. Один из исков подало Минобороны РФ на сумму 39 млн рублей. Ведомство потребовало выплатить неустойку в рамках гособоронзаказа.

Банкротство алкоритейлера

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск ООО «Многопрофильная компания «Русь», в котором она требует признать банкротом аффилированное ООО «Русь (Екб)». Сумма исковых требований — 50,7 млн рублей.

Обе организации принадлежат бизнесмену Аркадию Елизарову. В прошлом структуры группы «Русь» занимались поставкой алкоголя. Сейчас лицензия компаний на розничную торговлю алкогольной продукции истекла. В прошлом году убытки компании составили 24,6 млн рублей.

Неисполнение обязательств по договорам поставки

Производитель трансформаторов АО «Группа «СВЭЛ» требует взыскать с ООО «Энергокомплект» 24 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки. Суд пока оставил исковое заявление без движения.

ООО «Энергокомплект» занимается поставоками материалов и комплектации для обеспечения энергетического и технологического строительства. Всего в суде рассматривается 16 дел к «Энергокомплекту» по поводу неисполнения обязательств по договорам поставки на общую сумму около 40 млн рублей.

Банкротство фермы

Сбербанк через суд требует признать фермерское хозяйство «Полевская ферма» банкротом и взыскать в качестве долга 23 млн рублей. Суд заявление принял и возбудил по нему производство.

ООО «Полевская ферма» — одно из крупнейших фермерских хозяйств в Свердловской области, созданное Павлом и Светланой Дергачевыми. Производит продукты из свинины и говядины. В 2020 году выручка фермы составила почти 45 млн рублей, из которых чистая прибыль составляет порядка 11 млн рублей. При этом на конец 2020 года у ферму была высокая кредиторская задолженность — 39,7 млн руб.

#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Арбитражный суд#Иски
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика