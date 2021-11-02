Кусты конопли обнаружили спасатели при тушении пожара в Екатеринбурге

По предварительной информации пожар в квартире на ВИЗе в Екатеринбурге произошел из-за короткого замыкания электрооборудования, которое использовалось для выращивания кусов конопли, сообщает пресс-служба УМЧС по Свердловской области.
Мужчина попытался спрятать кусты конопли под ванну, но прибывшие правоохранители изъяли весь «урожай». Экспертизой установлено, что найденные кусты растительного происхождения являются коноплей, общий вес наркотика составил более 400 грамм (крупный размер). Хозяин плантации заявил, что выращивал коноплю для личного употребления без цели сбыта.
Напомним, в середине октября 2021 года правоохранители Первоуральска задержали местного жителя, у которого на квартире было обнаружено порядка 25 граммов конопли. Полицейских вызвали соседи задержанного, которые почувствовали в подъезде запах уксуса.