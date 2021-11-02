Кусты конопли обнаружили спасатели при тушении пожара в Екатеринбурге

Мужчина попытался спрятать кусты конопли под ванну, но прибывшие правоохранители изъяли весь «урожай». Экспертизой установлено, что найденные кусты растительного происхождения являются коноплей, общий вес наркотика составил более 400 грамм (крупный размер). Хозяин плантации заявил, что выращивал коноплю для личного употребления без цели сбыта.