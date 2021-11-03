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43 контейнерные площадки в Серове освободились от 50 кубометров мусора за сутки

3 ноября 2021, 08:19
Фото: ООО «Компания «Рифей»
Компания «Рифей» за сутки вывезла с контейнерных площадок в Серове 50 кубометров крупногабаритного мусора.

Среди вывезенных с Серовских помоек отходов нет ни автошин, ни веток, которые остаются после кронирования деревьев. Их «Рифей» вывезет отдельно, после чего «спросит» с тех, кто должен был сделать это самостоятельно.

Все навалы веток, где истекли 30-дневные сроки, которые закон дает собственникам на очистку территорий, будут ликвидированы региональным оператором, прокомментировал TagilCity.ru ситуацию исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Фото: ООО «Компания «Рифей»

Впоследствии затраченные на уборку средства будут взысканы с собственников земельных участков в судебном порядке.

Напомним, в результате кронирования деревьев почти целый район Екатеринбурга отсался без электроэнергии.

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#Рифей#Уборка мусора#Строительный мусор#Вывоз мусора#Мусор#Здоровье
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