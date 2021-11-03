Эксперт прогнозирует России рост спроса на кремацию

Следует отметить, что в нашей стране уровень обеспеченности крематориями – самый низкий. На пять миллионов граждан приходится всего одно такое учреждение. Алексей Сулоев привел для сравнения следующие цифры: на один крематорий в Европе приходится сегодня около 400 тысяч граждан, а в Соединенных Штатах — примерно 150 тысяч человек.