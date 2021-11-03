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Инновации в коммунальном хозяйстве обсудили в свердловском «Облкоммунэнерго»

3 ноября 2021, 12:10
Фото: 1МI
Эксперты поделились проектами и опытом применения современных технологических решений и оборудования на заседании Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области.

Наши предприятия создают конкурентное оборудование как по цене, так и по качеству. Что немаловажно — успешно используются уральскими предприятиями, демонстрируя высокие эксплуатационные качества и эффективность. Кроме этого минимизированы риски непоставки товара в случае каких-либо санкций и риски по резкому скачку цен, который произошел в последний год,сделал основной акцент на отечественных разработках и предприятиях зампредседателя Комитета по энергетике СОСПП Владимир Шилов.

На заседании также была затронута тема системы комплексной системы обращения с ТКО. В частности, речь шла об уникальной для Свердловской области технологии компостирования отходов, которые внедряются в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске.

Линия компостирования в технологическом цикле мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО существенно снизит негативное воздействие на окружающую среду. При переработке органической части отходов в техногрунт происходит минимизация выделения метана в теле полигона, что сводит к минимуму риски возникновения пожаров,рассказал руководитель проекта по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнеро» Евгений Пузырев

Специалист также рассказал, что данная технология успешно применяется не только в России, но и в Европе.

Для Нижнего Тагила эта проблема назрела с 2001 года. В городе серьезная ситуация по двум действующим полигонам, их ресурсы почти исчерпали себя. Для нас было принципиально решить вопрос по обращению с ТКО комплексно и экологически безопасно,сказал замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Заседание Комитета проходило в очно-заочном формате, но на эффективности работы это не сказалось.

#АО "Облкоммунэнерго"#Мусорная реформа#Жкх#ТКО#Здоровье
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