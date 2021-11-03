Инновации в коммунальном хозяйстве обсудили в свердловском «Облкоммунэнерго»

Наши предприятия создают конкурентное оборудование как по цене, так и по качеству. Что немаловажно — успешно используются уральскими предприятиями, демонстрируя высокие эксплуатационные качества и эффективность. Кроме этого минимизированы риски непоставки товара в случае каких-либо санкций и риски по резкому скачку цен, который произошел в последний год,сделал основной акцент на отечественных разработках и предприятиях зампредседателя Комитета по энергетике СОСПП Владимир Шилов.