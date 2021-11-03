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От COVID-19 умерла учительница школы № 87 в Нижнем Тагиле

3 ноября 2021, 06:08
Фото: 1MI
1 ноября после борьбы с коронавирусом ушла из жизни 68-летняя учительница русского языка и литературы Татьяна Фрик. Прощание состоится 4 ноября.

68-летняя Татьяна Фрик проработала в школе 45 лет. Причиной смерти стал COVID-19, сообщил редакции TagilCity.ru замдиректора МАОУ СОШ № 87 Людмила Копылова.

За всё время своей педагогической деятельности Татьяна Ивановна воспитала не одно поколение учеников, отдавая все свои знания, душу и сердце детям. Все, кто учился у Татьяна Ивановны, кто знал её, помяните добрым словом, написали коллеги Татьяны Фрик.

Фото: TagilCity.ru

Прощание с учителем русского языка и литературы школы №87 Татьяной Фрик состоится 4 ноября в 11.00 в ритуальном зале «Некрополь», которое находится на кладбище «Пихтовые горы».

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