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Студенты-физкультурники без прививок будут отстранены от занятий в Екатеринбурге

3 ноября 2021, 13:57
Фото: 1МI
Студенты Института физкультуры в Екатеринбурге, не имеющие прививок против коронавирусной инфекции, не смогут посещать занятия после каникул. Пострадают и преподаватели.

К занятиям не будут допущены совершеннолетние студенты Екатеринбургского института физкультуры без QR-кодов, сообщает E1 со ссылкой на приказ руководителя учебного заведения.

С 8 ноября, сразу после каникул, на входе в ВУЗ у студентов начнут проверять QR-коды, справки о вакцинации и сертификаты о вакцинации. Только после этого они смогут приступить к учебе. В качестве пропуска в ВУЗ также подойдет справка о медотводе.

Под ограничения попадут и сотрудники, и преподаватели института. Они не смогут выполнять свои служебные и профессиональные обязанности, заработная плата работникам также не будет начисляться.

Напомним, на территории Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов, без которых нельзя теперь попасть в «чистые зоны» ТРЦ и многие другие общественные места. Эпидемиологи спрогнозировали наступление четвертой волны коронавирусной инфекции, редакция TagilCity.ru выясняла, как к новым условиям подготовилась медицина в Нижнем Тагиле.

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