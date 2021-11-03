Студенты-физкультурники без прививок будут отстранены от занятий в Екатеринбурге

С 8 ноября, сразу после каникул, на входе в ВУЗ у студентов начнут проверять QR-коды, справки о вакцинации и сертификаты о вакцинации. Только после этого они смогут приступить к учебе. В качестве пропуска в ВУЗ также подойдет справка о медотводе.