TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома

3 ноября 2021, 06:10
Фото: 1Mediainvest.ru
Бывший зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Анатолий Зуев стал жертвой COVID-19 — мужчина лечился дома, но побороть недуг так и не смог.

Свердловчанину было 45 лет. Коллеги вспоминают, что Зуев был одним из самых честных и порядочных работников ведомства — в разное время свердловчанин трудился в Чкаловской районной прокуратуре и в полпредстве. На пенсию Анатолий Зуев вышел недавно, будучи заместителем прокурора Ленинского района Екатеринбурга.

Он был тактичным и жил по совести, поэтому и не сделал большую карьеру, сообщил собеседник Е1.

По словам источника издания, семья Зуева болела коронавирусом — его жену положили в больницу. Сам зампрокурора лечился дома.

Напомним, от коронавируса скончался 63-летний высокопоставленный священник Свердловской области.

Высокопоставленный священник умер от коронавируса в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
О каждой третьей смерти от коронавируса на Урале сообщили в Росстате Председатель районного суда умерла от коронавируса в Екатеринбурге
#Скончался#Прокуратура#Умер#Прокурор#Коронавирус#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25