Прокуратура не нашла угрозы в сине-зеленых водорослях на тагильских водоемах

По факту цветения сине-зеленых водорослей сообщается, что наличие указанных организмов в водных объектах является естественным состоянием окружающей среды и само по себе, как и их цветение, являющееся процессом их жизнедеятельности, не свидетельствует об ухудшении или улучшении состояния того или иного природного объекта, а равно флоры и фауны в них,сообщает ведомство в ответе тагильским общественникам.