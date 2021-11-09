Публичные слушания по проекту бюджета на ближайшие 3 года пройдут в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поручил обеспечить прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 15 до 22 ноября 2021 года по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, Администрация города Нижний Тагил, кабинет № 313.