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Свердловчане могут узнать о выплатах в приложении «Социальный навигатор» от ФСС

9 ноября 2021, 06:19
Фото: 1MI
В бесплатном мобильном приложении «Социальный навигатор» от ФСС России в простом и понятном виде представлена информация о порядке получения социальных услуг. Навигатор предлагает полную информацию о положенных гражданину выплатах и льготах в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

ФСС России запустил «Социальный навигатор» — приложение, где представлена информация о порядке получения социальных услуг.

Приложение состоит из двух частей. Открытая не требует авторизации. Здесь можно ознакомиться с подробной информацией о социальных услугах, опробовать калькуляторы пособий, не привязанные к определенным данным пользователя, получить достоверную информацию о выплатах, положенных в той или иной жизненной ситуации. Закрытая доступна после авторизации через единую систему авторизации и идентификации портала госуслуг. В закрытой части пользователь может перейти в Личный кабинет и увидеть персональную информацию обо всех взаимодействиях с ФСС: запросы, суммы и даты выплат пособия, обращения и др.

Информация, доступная в приложении, поделена на крупные тематические блоки:

  • материнство;
  • временная нетрудоспособность;
  • инвалидность и льготные категории граждан;
  • несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания;
  • утрата близкого человека.

Выбрав подходящую жизненную ситуацию, можно получить справочно-правовую информацию о полагающихся услугах.

А также:

  • рассчитать размер пособия или выплаты, узнать актуальную информацию о размере фиксированных выплат;
  • узнать о способах, порядке получения услуг и необходимых документах;
  • просмотреть информацию о статусах получаемых пособий и выплат в личном кабинете
  • подать обращение в Фонд.

Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ оказывает жителям региона 18 государственных услуг. В их числе выплата пособий в связи с материнством, временной нетрудоспособностью, травмами на производстве, а также обеспечение лиц с инвалидностью и граждан льготных категорий средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение.

Приложение пригодится всем получателям услуг Фонда социального страхования:

  • работающим гражданам, которые получают пособие в случае наступления временной нетрудоспособности (то есть больничные);
  • семьям с детьми (пособия по материнству, а также для отцов и других членов семьи);
  • работникам, пострадавшим от трудовых травм и профзаболеваний;
  • инвалидам по общему заболеванию, дети-инвалиды.

Развитие цифровых технологий открывает широкие перспективы для повышения качества оказания государственных услуг. С помощью современных сервисов можно улучшить информированность граждан о положенных им выплатах и льготах, сократить сроки обслуживания, сделать услуги доступными для граждан в любое время и в любом месте — например, в дистанционном и электронном виде. Поэтому сегодня стоит задача обеспечить проактивное предоставление услуг, когда гражданин на основании имеющихся в Фонде сведений информируется о положенных ему выплатах и мерах социальной поддержки.

Реализовать принцип проактивности возможно с помощью удобного инструмента — мобильных приложений, которые позволяют взаимодействовать с Фондом посредством смартфона в режиме 24/7.

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#Свердловская область#Выплаты#Льготы#Пособия#Соцгарантии ФСС#Общество
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