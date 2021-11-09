Свердловчане могут узнать о выплатах в приложении «Социальный навигатор» от ФСС

Приложение состоит из двух частей. Открытая не требует авторизации. Здесь можно ознакомиться с подробной информацией о социальных услугах, опробовать калькуляторы пособий, не привязанные к определенным данным пользователя, получить достоверную информацию о выплатах, положенных в той или иной жизненной ситуации. Закрытая доступна после авторизации через единую систему авторизации и идентификации портала госуслуг. В закрытой части пользователь может перейти в Личный кабинет и увидеть персональную информацию обо всех взаимодействиях с ФСС: запросы, суммы и даты выплат пособия, обращения и др.