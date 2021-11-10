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Гран-при международного конкурса получили два коллектива Краснотурьинской хореографии

10 ноября 2021, 17:51
Фото: 1MI
Ансамбли «Импульс» и «Венец» из Краснотурьинска завоевали высшую награду Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Осенняя фантазия».

Мероприятие состоялось 5 ноября в Екатеринбурге. Участникам поезда запомнилась достойной конкуренцией и яркими эмоциями. Руководителем ансамбля «Импульс» является Ирина Миннибаева, а руководителем ансамбля «Венец» — Юлия Киселева, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Напомним, в июле стало известно, что «Маленький театр» из Нижнего Тагила получил две награды за спектакль «То, кого вам приходится сильно любить» на международном фестивале современного театра, который проходил в Белгороде.

Две награды на международном фестивале получил «Маленький театр» из Нижнего Тагила
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#Хореография#Екатеринбург#Краснотурьинск#Гран-при#Конкурс#Общество
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