Минтранс: В России нет проблем с железной дорогой

На вопрос главы государства, хватает ли в настоящее время подвижного состава и локомотивов, министр транспорта ответил, что проблем с железной дорогой нет, сообщает kursdela.biz. Но зато он назвал серьезной проблемой нехватку судов в приморских портах, отметив, что ввиду высокого спроса фрахт подорожал в два с половиной раза. И теперь каботажные компании потеряли возможность находить дополнительные суда для компенсации нагрузок.