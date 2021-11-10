Впервые в истории летающие лыжники откроют сезон в Нижнем Тагиле

Отмечается, что Роспотребнадзор Свердловской области разрешил допуск на трибуны не более 500 человек одновременно. Кроме того, пройти можно будет только при наличии QR-кода. Если имеется медотвод, то дополнительно потребуется ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три дня до начала мероприятия.