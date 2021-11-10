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Впервые в истории летающие лыжники откроют сезон в Нижнем Тагиле

10 ноября 2021, 09:21
Фото: pixabay.com
Впервые за всю историю Кубка мира по прыжкам с трамплина сезон будет открыт в Нижнем Тагиле. Об этом говорится на сайте Международной федерации лыжного спорта.

С 19 по 21 ноября на горе Долгая запланировано соревнование среди мужчин. Женщины будут бороться с 25 по 27 ноября. Ожидается, что все летающие «звезды» данной дисциплины прибудут на мероприятие.

В общей сложности заявки на участие были поданы 19 сборными из разных стран. Это считается рекордным количеством команд.

Отмечается, что Роспотребнадзор Свердловской области разрешил допуск на трибуны не более 500 человек одновременно. Кроме того, пройти можно будет только при наличии QR-кода. Если имеется медотвод, то дополнительно потребуется ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три дня до начала мероприятия.

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#Лыжники#Спорт#Летающие лыжники#Нижний Тагил
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