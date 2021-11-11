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В пятерку самых снежных городов России попал Екатеринбург

11 ноября 2021, 09:11
Фото: 1MI
Пятую строчку рейтинга самых снежных городов-миллионников России занял Екатеринбург. В среднем в столице Свердловской области за сезон выпадает 118 сантиметров снега.

Самыми снежными зимы стали в Челябинске. Там общая толщина снега за сезон достигла 181 сантиметра, сообщает пресс-служба Яндекс.Погоды.

Второе место заняла Пермь со 143 сантиметрами, третье Нижний Новгород — 126 сантиметров. Меньше всего снега бывает в Санкт-Петербурге — 86 сантиметров, Волгограде — 66 сантиметров и Ростове-на-Дону — 46 сантиметров.

Специалисты также выяснили, что примерно во второй половине сентября жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Краснодара могут порадоваться первому снегу. Позже всего осадки начинаются в Волгограде и Ростове-на-Дону. Там снег начинает выпадать в ноябре.

#Снег#Екатеринбург#Погода#Новости УрФО#Общество
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