В пятерку самых снежных городов России попал Екатеринбург

Самыми снежными зимы стали в Челябинске. Там общая толщина снега за сезон достигла 181 сантиметра, сообщает пресс-служба Яндекс.Погоды.
Второе место заняла Пермь со 143 сантиметрами, третье Нижний Новгород — 126 сантиметров. Меньше всего снега бывает в Санкт-Петербурге — 86 сантиметров, Волгограде — 66 сантиметров и Ростове-на-Дону — 46 сантиметров.
Специалисты также выяснили, что примерно во второй половине сентября жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Краснодара могут порадоваться первому снегу. Позже всего осадки начинаются в Волгограде и Ростове-на-Дону. Там снег начинает выпадать в ноябре.