В пятерку самых снежных городов России попал Екатеринбург

Специалисты также выяснили, что примерно во второй половине сентября жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Краснодара могут порадоваться первому снегу. Позже всего осадки начинаются в Волгограде и Ростове-на-Дону. Там снег начинает выпадать в ноябре.