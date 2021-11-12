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Осужденный за убийство опасный преступник сбежал из тагильской ИК-12

12 ноября 2021, 12:04
Фото: 1MI
12 ноября из ИК-12 Нижнего Тагила сбежал особо опасный преступник Роман Бас, осужденный за убийство, об этом сообщила подписчица редакции TagilCity.ru.

Эту информацию подтвердили в ГУФСИН по Свердловской области.

Роман Бас находится в розыске. Он серьезный преступник, но был на поселении. Сейчас мы его ищем, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

На розыск беглеца ориентирован личный состав всех отделений полиции. Приметы Романа Баса, 1981 года рождения: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черные. Имеет несколько татуировок: на левом предплечье — «Кельнский узор», на левой лопатке — «Смерть с косой», на среднем пальце левой кисти — «Перстень».

Если вам известно местонахождение преступника, просьба сообщить в дежурную часть полиции по телефону: 8 (3435) 97-60-02.

Фото: TagilCity.ru

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#ГУФСИН#Преступник#Побег#Колония#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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