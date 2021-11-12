Отрубленные головы коров находят тагильчане на улицах города

8 ноября тагильчанка поделилась в соцсетях фотографией коровьей головы, которая лежала на тротуаре в центре города — возле дома быта «Эра».
Второй случай подобной находки произошел на следующий день на улице Балакинской. Голова лежала перед продовольственным магазином.
Личность выбросившего головы и причины его поступка неизвестны. При том, что во втором случае на ухе животного была желтая бирка с номером, которая ставится для индефикации скота.
В комментариях тагильчане выдвигают разные версии произошедшего: протест против QR-кодов, сатанинский обряд, проделки собак, последствия Хеллоуина.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru пояснили, что заявлений по данному поводу в полицию не поступало.