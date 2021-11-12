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Политолог: у Украины нет никакой возможности развиваться без России

12 ноября 2021, 18:33
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Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что зависимость от России приведет Украину к экономическому и политическому разорению. При этом политолог Павел Шипилин отметил, что без России у Украины нет никаких шансов на развитие.

По мнению политического обозревателя, Украина не способна жить и развиваться без России. Такое мнение высказал Павел Шипилин в беседе с корреспондентом »Народных Новостей».

Однако глава СНБО все же считает, что Украину систематически вводят в заблуждения по поводу необходимого сотрудничества с Россией.

«Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — заявил Алексей Данилов.

При этом эксперт заметил, что Украина может остаться ни с чем, так как после разрыва всякого международного сотрудничества с Россией Украина лишится и газа, и рынка сбыта. Иными словами, Украину ждет будущее «глухой европейской провинции».

Также Павел Шипилин добавил, что жители Украины поднимают нынешнюю ситуацию и стараются уехать за границу.

«Они разбегаются из Украины, куда глаза глядят, так как практически везде сейчас лучше, чем там, я бы так сказал», — рассказал эксперт.

По словам политолога власть эксплуатирует своих граждан и зарабатывает на них. Шипилин подчеркивает, что Украина создана «для заработка олигархов».

#Политика
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