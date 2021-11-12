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Ремонт «Дома Окуджавы» начался в Нижнем Тагиле

12 ноября 2021, 17:39
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Ремонт и реставрацию дома, где с семьей жил Булат Окуджава, началась в Нижнем Тагиле. Специалисты уже сносят внутренние перегородки, очищают стены и выемки грунта из подвальной части. Работы выполняет ООО «Инвестпром».

Строительные работы начались в соответствии с графиком. По словам заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, все идет по плану, однако в процессе подрядчик может внести некоторые коррективы. После очистки стен стало видно, что кирпичная кладка крепкая, но кровля находится в более неблагоприятном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Планируется, что до конца декабря строитель завершат демонтажные работы, смонтируют монолитную плиту пола, оградят строительные конструкции от влаги. На 2022 предполагается внутренняя отделка помещений, восстановление кирпичной кладки, водосточной системы, монтаж электронного подъемника для инвалидных колясок, замена дверных блоков, оконных проемов.

Уже в этом году приобретем все дорогостоящие материалы для реставрационных работ,рассказала директор по строительству ООО «Инвестпром» Галина Дубровина.

Отмечается, что в связи с ремонтом экспозиция временно закрыта для посетителей.

Напомним, работы в «Доме Окуджавы» необходимо окончить до 31 июля 2022 года, общая площадь застройки составляет 211 квадратных метров.

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