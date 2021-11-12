Ремонт «Дома Окуджавы» начался в Нижнем Тагиле

Строительные работы начались в соответствии с графиком. По словам заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, все идет по плану, однако в процессе подрядчик может внести некоторые коррективы. После очистки стен стало видно, что кирпичная кладка крепкая, но кровля находится в более неблагоприятном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.