Сбежавшая из социального центра девочка-подросток разыскивается 1,5 месяца в Асбесте

Виктория Провкина и ранее неоднократно сбегала из центра, сообщает МО МВД «Асбестовский».
В поисках принимают участие сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН, участковые и представители других служб. Продолжаются проверочные мероприятия. Полиция посещает все возможные места, где может находиться девочка.
На вид пропавшей примерно 16-18 лет, рост 157 сантиметров и нормальное телосложение. Волосы темного цвета, а глаза карие. В день ухода она была одета в синие джинсы, светлую кофту, кожаную куртку черного цвета.
Девочка за уходы из центра состояла на учете, однако всегда после нахождения передавалась законным представителям.
В полиции просят тех, кому известно о местонахождении девочки обращаться по телефонам дежурной части 8(34365) 2-04-02, 02, 102.