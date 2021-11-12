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Сбежавшая из социального центра девочка-подросток разыскивается 1,5 месяца в Асбесте

12 ноября 2021, 10:34
Фото: 1MI
Пропавшая 17-летняя девочка разыскивается в Асбесте. Она пропала еще 25 сентября с тех пор о ней ничего неизвестно.

Виктория Провкина и ранее неоднократно сбегала из центра, сообщает МО МВД «Асбестовский».

В поисках принимают участие сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН, участковые и представители других служб. Продолжаются проверочные мероприятия. Полиция посещает все возможные места, где может находиться девочка.

На вид пропавшей примерно 16-18 лет, рост 157 сантиметров и нормальное телосложение. Волосы темного цвета, а глаза карие. В день ухода она была одета в синие джинсы, светлую кофту, кожаную куртку черного цвета.

Фото: МО МВД России "Асбестовский"

Девочка за уходы из центра состояла на учете, однако всегда после нахождения передавалась законным представителям.

В полиции просят тех, кому известно о местонахождении девочки обращаться по телефонам дежурной части 8(34365) 2-04-02, 02, 102.

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