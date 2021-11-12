Свердловчанин стал одним из лучших лекторов во всероссийской онлайн-экспедиции

В 2021 году ключевыми темами были выбраны просветительский и этнокультурный туризм. Также в этом сезоне мы не обошлись без нововведений. Мы приняли решение, что просветительские онлайн-экспедиции можно сделать без привязки к конкретному региону, а сделать эти путешествия с привязкой к интересным маршрутам и объектам. Так многие экскурсии проводились по межрегиональным туристическим маршрутам,отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов