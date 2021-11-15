Жительница Екатеринбурга отсудила у дорожников 206 тысяч рублей за колею на дороге

Екатеринбурженка Елена Б. подала в суд на дорожников за снежную колею высотой девять сантиметров на проезжей части, из-за которой она попала в ДТП. Женщина отсудила 206 тысяч рублей.