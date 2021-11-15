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Posted 15 ноября 2021,, 14:19

Published 15 ноября 2021,, 14:19

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Жительница Екатеринбурга отсудила у дорожников 206 тысяч рублей за колею на дороге

15 ноября 2021, 14:19
Екатеринбурженка Елена Б. подала в суд на дорожников за снежную колею высотой девять сантиметров на проезжей части, из-за которой она попала в ДТП. Женщина отсудила 206 тысяч рублей.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», авария произошла в конце 2019 года на улице Щербакова. При перестроении в левую полосу женщина задела колесом автомобиля колею, из-за чего ее выбросило на встречку, где произошло столкновение с двумя другими машинами.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали, что высота колеи на проезжей части составляла девять сантиметров.

Отмечается, что ответственным за содержание данного участка дороги является МБУ «Чкаловское ДЭУ». Эксперты подсчитали, что авария нанесла ущерб автомобилю Toyota Corolla Елены в размере 294 тысяч рублей.

Суд установил, что вина муниципального учреждения в ДТП составляет 70%, а самой женщины — 30%. Иск частично удовлетворили и взыскали 206 тысяч рублей в пользу екатеринбурженки.

МБУ «Чкаловское ДЭУ» подало апелляцию в Свердловский областной суд, однако там согласились с судом первой инстанции и оставили решение без изменений. Оно вступило в силу.

#Общество
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