Директор школы с медотводом скончалась от COVID-19 в Екатеринбурге

В данном случае я могу сказать, что у женщины аллергической реакции, скорее всего, не было бы. Но медицинские работники, скорее всего, страхуются. Потому что в случае, если бы ее вакцинировали и вдруг возникла бы какая-то подобная реакция, всю вину бы свалили на тех медицинских работников, которые дали разрешение прививаться,рассказал эксперт.