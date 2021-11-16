На благоустройство в Свердловской области планируется привлечь 1,5 млрд в 2022 году

Он отметил, что на сегодняшний день в муниципалитетах также реализуются проекты по улучшению качества питьевой воды. Например, в Первоуральске завершается модернизация насосно-фильтровальной станции и ее настройка. В Кушве в 2022 году закончится обновление системы водоснабжения, а в поселке Монетный Березовского ГО начнется реконструкция насосной станции.