Подросток был задержан в Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета

Сотрудники УФСБ задержали в Нижнем Тагиле несовершеннолетнего юношу, 2004 года рождения, который продал самодельно изготовленный пистолет за 20 тысяч рублей.
Оружие приспособлено под выстрелы патронами калибра 9×18 миллиметров, рассказал редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.
За незаконный сбыт оружия по 222 статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в марте 2021 года у жителя Нижнего Тагила был изъят 9-миллиметровый пистолет Макарова и боеприпасы по наводке осужденных из ИК-13.