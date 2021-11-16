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Выборы в гордуму по одномандатным округам одобрены в Нижнем Тагиле

16 ноября 2021, 06:14
Фото: Яндекс.Карты
Изменение системы выборов в городскую думу Нижнего Тагила было одобрено в ходе публичных слушаний по внесению изменений в Устав города.

В слушаниях принимали участие 251 человек. Из них только 35 оказались против новой системы. Теперь проект изменений будет вынесен на обсуждение городской думы.

Новая схема предполагает, что выборы в гордуму будут проходить один раз в пять лет и только по одномандатным округам. На данный момент в думу входят 28 депутатов и половина из них прошла по спискам. Кроме того, количество депутатов уменьшится до 27 человек.

Напомним, в ходе последних выборов в городскую думу в Нижнем Тагиле, все места по одномандатным округам были получены «Единой Россией». По спискам в парламент города вошли девять человек от «Единой России», два от «Справедливой России», двое от КПРФ и один от ЛДПР.

#Гордума#Нижний Тагил#Политика#Выборы-2022
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