Неизвестные похитили мужчину и увезли в багажнике «Мерседеса» в Екатеринбурге

Инцидент случился вечером 16 ноября между домами на улице Вилонова, 22А и Боровая, 31 около подземного паркинга. Туда подъехал автомобиль темного цвета. Из него вывели мужчину и усадили в Mercedes-Benz. После этого его избили, выволокли, положили в багажник и увезли, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.