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Неизвестные похитили мужчину и увезли в багажнике «Мерседеса» в Екатеринбурге

17 ноября 2021, 08:27
Фото: 1MI
Неизвестные избили мужчину в Екатеринбурге, засунули его в багажник «Мерседеса» и увезли в неизвестном направлении.

Инцидент случился вечером 16 ноября между домами на улице Вилонова, 22А и Боровая, 31 около подземного паркинга. Туда подъехал автомобиль темного цвета. Из него вывели мужчину и усадили в Mercedes-Benz. После этого его избили, выволокли, положили в багажник и увезли, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.

Свидетели тут же сообщили правоохранителям о случившемся.

Факт поступления сообщения о похищении подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, на место выезжал наряд полиции, который опросил охрану и местных жителей, а также получил материалы с камер видеонаблюдения. Он уточнил, что заявлений о пропаже граждан не поступало.

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