Тагильчанин зарезал родственницу и забыл почему

После этого, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина убежал и лег спать на улице. Проснулся он потому что замерз. Он направился домой, где и был задержан. Объяснить причины поступка он не смог, так как из-за алкогольного опьянения не помнит произошедшего.