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Тагильчанин зарезал родственницу и забыл почему

17 ноября 2021, 08:38
Фото: 1MI
За убийство родственницы, которая спала, тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы. При этом сам мужчина забыл, почему решил это сделать.

Теперь мужчина обвиняется в убийстве. Дело передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 8 мая 2021 года обвиняемый праздновал свой день рождения. В квартире на улице 9 Января присутствовали его знакомые и родственники. После завершения застолья часть гостей легла спать. Среди них была и 50-летняя родственница.

Внезапно у обвиняемого возникла личная неприязнь к женщине, он взял кухонный нож и нанес им удары, от которых потерпевшая скончалась.

После этого, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина убежал и лег спать на улице. Проснулся он потому что замерз. Он направился домой, где и был задержан. Объяснить причины поступка он не смог, так как из-за алкогольного опьянения не помнит произошедшего.

Фото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области

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#Суд#Убийство#Нижний Тагил#Происшествия
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