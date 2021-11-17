Тагильчанин зарезал родственницу и забыл почему

Теперь мужчина обвиняется в убийстве. Дело передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, вечером 8 мая 2021 года обвиняемый праздновал свой день рождения. В квартире на улице 9 Января присутствовали его знакомые и родственники. После завершения застолья часть гостей легла спать. Среди них была и 50-летняя родственница.
Внезапно у обвиняемого возникла личная неприязнь к женщине, он взял кухонный нож и нанес им удары, от которых потерпевшая скончалась.
После этого, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина убежал и лег спать на улице. Проснулся он потому что замерз. Он направился домой, где и был задержан. Объяснить причины поступка он не смог, так как из-за алкогольного опьянения не помнит произошедшего.