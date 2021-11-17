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Тагильские спортсмены стали призерами первенства Европы по кикбоксингу

17 ноября 2021, 11:13
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Спортсмены из Нижнего Тагила стали призерами первенства Европы по всем разделам кикбоксинга среди юношей, девушек и юниоров. Соревнования прошли в Будве, Черногории.

Всего в первенстве приняли участие около 1,5 тысячи спортсменов из 39 стран. Сборная России получила первое общекомандное место. В ее «копилке» 60 золотых медалей, 52 серебряных и 31 бронзовая.

В составе сборной в соревнованиях принимали участие воспитанники СШ «Старт». 15-летний Владислав Сапрыкин провел три боя в весе до 47 килограмм. В полуфинале он проиграл спортсмену из Болгарии со счетом 1:2. В результате Сапрыкин получил бронзовую медаль.

14-летняя Анастасия Середкина выступала в весе до 46 килограмм. В первом бою она победила соперницу из Греции, а в полуфинале проиграла украинке. Середкина также завоевала бронзу. У нее была травма спины и выстцпать в полную силу у спортсменки не получилось, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Тимофей Ахмадишин выступал среди юниоров. Пока он занял пятое место. Такой же результат у Елизаветы Наговицыной из СШОР «Уралец».

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#Спорт#Кикбоксинг#Нижний Тагил#Спортсмены
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