Тагильские спортсмены стали призерами первенства Европы по кикбоксингу

Всего в первенстве приняли участие около 1,5 тысячи спортсменов из 39 стран. Сборная России получила первое общекомандное место. В ее «копилке» 60 золотых медалей, 52 серебряных и 31 бронзовая.
В составе сборной в соревнованиях принимали участие воспитанники СШ «Старт». 15-летний Владислав Сапрыкин провел три боя в весе до 47 килограмм. В полуфинале он проиграл спортсмену из Болгарии со счетом 1:2. В результате Сапрыкин получил бронзовую медаль.
14-летняя Анастасия Середкина выступала в весе до 46 килограмм. В первом бою она победила соперницу из Греции, а в полуфинале проиграла украинке. Середкина также завоевала бронзу. У нее была травма спины и выстцпать в полную силу у спортсменки не получилось, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Тимофей Ахмадишин выступал среди юниоров. Пока он занял пятое место. Такой же результат у Елизаветы Наговицыной из СШОР «Уралец».