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Уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина прекращено

17 ноября 2021, 15:10
Фото: 1МI
Экс-директор АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин оштрафован судом на 80 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера также прекращено.

Уголовное дело в отношении бывшего директора АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» было прекращено по ходатайству следствия, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Верхнесалдинского районного суда Свердловской области.

Напомним, что экс-директор крупнейшего в мире производителя титана подал в отставку незадолго до того, как в мае текущего года против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как полагали следственные органы, своими действиями Воеводин причинил корпорации ущерб на сумму свыше ста тридцати миллионов рублей.

Чуть позже дело было переквалифицировано в разряд «Злоупотребления полномочиями». В итоге после удовлетворения судом ходатайства прокурора, уголовное дело было прекращено, а бывшему директору «ВСМПО-АВИСМА» назначен судебный штраф в размере 80 000 рублей.

Свое ходатайство следствие объяснило тем, что бывший том-менеджер корпорации ранее не был судим и обвиняется в преступлении средней тяжести. Обжаловать это решение Воеводин не планирует.

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#Штраф#ВСМПО-АВИСМА#Уголовное дело#Свердловская область#Михаил Воеводин#Общество
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