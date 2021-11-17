В СПГУ предлагают запустить международное неполитическое движение «Голос студентов»

Презентация проекта состоялась в конгресс-холле МФК «Горный». Участниками события стали свыше 2 тысяч студентов и аспирантов СПГУ. В их числе были и иностранные граждане, в сердцах которых эта идея также нашла отклик. Так, студент из Ливана Саламе Али рассказал, что сейчас его государство можно сравнить с футбольным полем, на котором сражаются «сильные мира сего», но не сами ливанцы. Такое положение дел возникло из-за того, что в правительстве Ливана заседают партии, которые представляют интересы других стран, а не своего народа. Такой же точки зрения придерживаются и другие студенты-иностранцы, побывавшие на мероприятии.