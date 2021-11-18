Новогодний марафон по переработке старых вещей стартует в Нижнем Тагиле

Теперь марафон стартует в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле. С 1 по 15 декабря в социальных сетях компания будет публиковать фото новогодних украшений и костюмов, которые сделаны из бывших в употреблении вещей. Победителями конкурса станут те, кто наберет большее количество голосов от пользователей и экспертов.