Решать вопросы строительства моста на Циолковского в Тагиле будет специальная группа

Напомним, мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле является самым крупным объектом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его строительством занимается ООО «Уралстроймонтаж». Общая стоимость работ составляет 1,65 миллиарда рублей. Движение по путепроводу было перекрыто в мае 2021 года. Ранее планировалось открыть его 10 сентября, однако потом сроки сдвинулись на середину ноября из-за ряда проблем, возникших при строительстве. По последним данным одну полосу моста для временного проезда планируется открыть в декабре 2021 года.