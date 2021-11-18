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Решать вопросы строительства моста на Циолковского в Тагиле будет специальная группа

18 ноября 2021, 09:14
Фото: TagilCity.ru
Рабочая группа по исполнению муниципального контракта на строительство путепровода на улице Циолковского создана в Нижнем Тагиле.

Руководителем назначен вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, а секретарем — замдиректора СЗГХ Елена Журавлева.

Также членами группы назначены:

  • начальник юридического управления города Алексей Буйнов;
  • замглавы администрации по городскому хозяйству Егор Копысов;
  • директор МБУ «Тагилгражданпроект» Евгений Маленкин;
  • директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров;
  • начальник отдела финансового контроля финансового управления Ольга Поддубная;
  • начальник контрольно-ревизионного управления Дмитрий Самохвалов;
  • заместитель начальника Управления городским хозяйством Михаил Семин.

Напомним, мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле является самым крупным объектом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его строительством занимается ООО «Уралстроймонтаж». Общая стоимость работ составляет 1,65 миллиарда рублей. Движение по путепроводу было перекрыто в мае 2021 года. Ранее планировалось открыть его 10 сентября, однако потом сроки сдвинулись на середину ноября из-за ряда проблем, возникших при строительстве. По последним данным одну полосу моста для временного проезда планируется открыть в декабре 2021 года.

Открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле откладывается на конец октября
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